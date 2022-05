DJ BP regista imparidades de $25,5mM com saída da Rússia

(DJ Bolsa)-- A BP PLC reportou esta terça-feira imparidades de $25,5 mil milhões depois de ter abandonado a participação de 19,75% na russa Rosneft Oil Co..

Em resultado, a petrolífera britânica registou um prejuízo líquido de $20,38 mil milhões no primeiro trimestre do ano, o que compara com um lucro de $2,33 mil milhões no quarto trimestre de 2021.