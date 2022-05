DJ BP, Rio Tinto em testes para reduzir emissões da frota marítima da mineradora

(DJ Bolsa)-- A BP PLC e a Rio Tinto PLC concordaram em trabalhar juntas num teste de biocombustível durante um ano para reduzir as emissões da frota marítima da Rio Tinto, disse a petrolífera britânica esta segunda-feira.

A BP vai fornecer à Rio Tinto biocombustível marinho para ser testado no navio RTM Tasman da mineradora, que faz rotas transatlânticas e no Pacífico, disse a BP.