DJ BP suspende transporte de crude através do Mar Vermelho por questões de segurança

(DJ Bolsa)-- A BP vai suspender o transporte de crude em petroleiros através do Mar Vermelho, depois de vários ataques na área de rebeldes Houthis do Iémen, juntando-se a decisões semelhantes de outras empresas de navegação nos últimos dias.

"Perante a deterioração da situação de segurança de navegação no Mar Vermelho, a BP decidiu suspender temporariamente todo o ...