DJ BP vai desenvolver projeto de hidrogénio verde na Alemanha

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta terça-feira que vai formar uma parceria com a Oersted AS para desenvolver um projeto de produção em escala industrial de hidrogénio verde na refinaria de Lingen, na Alemanha.

A petrolífera disse que a produção de hidrogénio verde será alcançada através da eletrólise de água utilizando energias renováveis, produzindo zero emissões.