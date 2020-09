DJ BP vai fornecer energias renováveis à Microsoft em parceria estratégica

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta terça-feira que estabeleceu uma parceria estratégica com a Microsoft Corp. para aprofundar a transformação digital de sistemas de energia e avançar com os alvos de zero emissões de carbono das duas empresas.

No âmbito do acordo, a petrolífera vai fornecer energias renováveis à Microsoft para ajudar a tecnológica a cumprir os alvos energéticos até 2025.