DJ BP vai recomprar até $500 milhões de ações

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta segunda-feira que vai arrancar com um novo programa de recompra de ações, de até $500 milhões, até 7 de fevereiro.

A petrolífera disse que o objetivo do programa é reduzir o capital emitido, para compensar a diluição esperada da entrega de prémios relacionados com os programas de ações dos funcionários da empresa.