DJ BP vai vender sede em Londres para ajudar a cobrir a dívida

LONDRES (DJ Bolsa)-- A BP PLC está em negociações para vender a sua sede em Londres para ajudar a cobrir a dívida, marcando a crise que a empresa e as pares enfrentam enquanto ultrapassam a pandemia que prejudicou a procura por petróleo.

Um porta-voz da BP disse que a venda da sede está completa e que vai libertar o espaço, onde o CEO Bernard Looney e o resto da liderança da BP estão sediados. Os escritó...

