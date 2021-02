DJ BP vende posição de 20% em bloco de Omã por $2,6 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta segunda-feira que vai vender uma participação de 20% no Bloco 61 do Omã à tailandesa PTT Exploration and Production Public Co. por $2,6 mil milhões.

A energética britânica disse que o negócio deve ser concluído este ano. Após a conclusão, a BP vai permanecer como operadora do bloco, com uma participação de 40%.