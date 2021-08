DJ Brasil: Conta corrente passa para deficit de $1,6 mil milhões em julho

SÃO PAULO (DJ Bolsa)-- O Brasil registou um deficit da conta corrente de $1,6 mil milhões em julho, face a um superavit de $2,8 mil milhões em junho, disse o banco central do país esta quarta-feira.

O deficit da conta corrente a 12 meses atingiu os $20,3 mil milhões em julho, face a $19,4 mil milhões revistos no mês anterior, disse o banco.