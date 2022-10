DJ Brasil: Lula da Silva e Bolsonaro vão disputar segunda volta

SÃO PAULO (DJ Bolsa)-- O antigo Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva obteve o maior número de votos na primeira volta das eleições presidenciais, mas o desempenho melhor que o esperado do atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, significa que haverá uma segunda volta no final do mês.

Lula da Silva, que é bastante popular entre os mais pobres apesar de ter sido considerado culpado de crimes de corrupção ...