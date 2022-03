DJ Brasil: PIB cresceu no 4T graças aos serviços e à agricultura

SÃO PAULO (DJ Bolsa)-- A economia do Brasil cresceu no quarto trimestre de 2021, após dois trimestres consecutivos de contração, uma vez que os serviços e a agricultura cresceram mais do que a indústria contraiu.

O produto interno bruto do Brasil acelerou 0,5% no último trimestre do ano passado, face ao terceiro trimestre, e cresceu 1,6% face ao quarto trimestre de 2020.