DJ Brasil: Presidente Jair Bolsonaro testa positivo para o coronavírus

SÃO PAULO (DJ Bolsa)-- O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, conhecido por desvalorizar a gravidade da pandemia de coronavírus, disse esta terça-feira que testou positivo para o vírus.

O Presidente brasileiro, de 65 anos, que aparecia frequentemente em público sem máscara até ser obrigado pelo tribunal a usá-la, disse a um repórter da CNN na segunda-feira que iria ser testado devido à elevada temperatura e outros ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone