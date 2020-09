DJ BRIEFING MATINAL: Ações afetadas com o aumento dos casos de coronavírus

LISBOA (DJ Bolsa)-- 21 de setembro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

É provável que a abertura da sessão seja cautelosa na Europa esta segunda-feira, com as ações preparadas para quedas no arranque, uma vez que os receios em relação ao aumento dos casos de coronavírus crescem. Na Ásia, as ações seguem maioritariamente no vermelho, o dólar recua e o petróleo desce.