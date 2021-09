DJ BRIEFING MATINAL: Ações aguardam por atualização da Evergrande

LISBOA (DJ Bolsa)-- 24 de setembro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem registar volatilidade esta sexta-feira, uma vez que a incerteza sobre os potenciais riscos da crise da Evergrande continua a prejudicar o sentimento. Na Ásia, os mercados seguiam mistos, assim como o dólar, e o petróleo avançava.

Destaques: