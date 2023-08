DJ BRIEFING MATINAL: Ações com arranque misto em perspetiva

LISBOA (DJ Bolsa)-- 3 de agosto de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações apontam a um arranque misto na Europa esta quinta-feira, ainda a sentir os efeitos do corte do rating dos EUA pela Fitch, e no dia em que o Banco de Inglaterra, ou BOE, decide sobre a taxa de juro. Na Ásia, os índices de referência seguem no vermelho; as yields dos Treasurys negoceiam mistas, o dólar segue estável e o petróleo sobe.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.