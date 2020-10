DJ BRIEFING MATINAL: Ações com ganhos limitados após debate eleitoral dos EUA

LISBOA(DJ Bolsa)-- 23 de outubro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir com cautela no verde, sendo que os investidores continuam atentos às conversações sobre estímulos. Na Ásia, as ações seguem em alta, o dólar segue misto e o petróleo cai.

Destaques: