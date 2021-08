DJ BRIEFING MATINAL: Ações, commodities devem cair com foco centrado na Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 26 de agosto de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

A cautela sobre o aumento global de casos de coronavírus deve pressionar as ações europeias esta quinta-feira. Na Ásia, os mercados caíram de forma generalizada, o dólar estabiliza mas os Treaurys e as commodities desceram.

Destaques: