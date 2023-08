DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir em alta antes dos payrolls dos EUA

LISBOA(DJ Bolsa)-- 4 de agosto de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias apontam para ganhos na abertura desta sexta-feira, antes dos payrolls dos EUA. Na Ásia, os índices seguem mistos, o dólar recua e o petróleo acelera.

Destaques:

O impacto dos aumentos das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA que arrancaram no início do ano passado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.