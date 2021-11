DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir em alta após recorde em Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa)-- 19 de novembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

Outro fecho recorde em Wall Street pode impulsionar as ações europeias na abertura desta sexta-feira. Na Ásia, os mercados negociaram mistos com Hong Kong a contrariar a subida de outras praças. O dólar apreciava e tanto as yields dos Treasurys como o petróleo recuavam.

Destaques: