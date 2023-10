DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir em baixa antes do BCE, PIB dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 26 de outubro de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações seguem em baixa, acompanhando a queda dos benchmarks asiáticos. O dólar sobe e as yields dos Treasurys seguem mistas, ao passo que os futuros do petróleo descem.

Destaques:

A Câmara dos Representantes dos EUA elegeu o republicano Mike Johnson, do Luisiana, como presidente,...