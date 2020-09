DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir em baixa após Fed dececionar

LISBOA (DJ Bolsa)-- 17 de setembro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As ações europeias e dos EUA podem abrir em baixa esta quinta-feira, depois de a Reserva Federal dos EUA ter reiterado o compromisso de manter os juros estáveis nos próximos anos. O dólar aprecia enquanto os futuros do crude descem.

Destaques: