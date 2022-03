DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir em baixa; investidores avaliam comentários de Powell

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 22 de março de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

A possibilidade de a Reserva Federal dos EUA considerar subidas de taxas mais agressivas para travar a inflação pode pesar no sentimento dos investidores esta terça-feira, e as ações europeias devem arrancar em baixa. Os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura no vermelho, ao passo que os mercados asiáticos subiram.

