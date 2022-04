DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir em baixa; obrigações sob pressão de venda

LISBOA (DJ Bolsa)-- 11 de abril de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em baixa esta segunda-feira. Os futuros de ações dos EUA apontam para um arranque de semana em baixa e as yields dos Treasurys continuam a subir. O dólar ganha terreno na sessão asiática e o petróleo recuava devido à perspetiva de os confinamentos na China reduzirem a procura.