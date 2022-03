DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir em baixa; receios sobre Ucrânia mantêm-se

LISBOA (DJ Bolsa)-- 21 de março de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em baixa leve esta segunda-feira, com as notícias mais recentes da Ucrânia a dominarem a direção inicial dos mercados. Na Ásia, as ações negociavam sem grandes alterações, com o dólar e as yields dos Treasurys a avançarem. O petróleo subia.