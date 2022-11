DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir mistas após minutas da Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 24 de novembro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações podem abrir mistas na Europa depois de as minutas da Reserva Federal dos EUA terem mostrado que os responsáveis favorecem abrandar as subidas das taxas de juro em breve, e com os dados dos PMI da Zona Euro a apontarem para uma ligeira contração. Na Ásia, a maioria dos benchmarks subia, enquanto as yields dos Treasurys e o dólar recuavam,...