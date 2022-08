DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir mistas com foco nos dados e decisões de bancos centrais

LISBOA (DJ Bolsa)-- 19 de agosto de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

Os mercados europeus enfrentam uma abertura mista esta sexta-feira em que o FTSE 100 pode registar ganhos. Na Ásia, as ações negociavam com tendência indefinida, tal como as yields dos Treasurys. O dólar subia e os futuros do petróleo desciam.

Destaques: