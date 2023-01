DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir mistas; foco nos resultados empresariais

LISBOA (DJ Bolsa)-- 25 de janeiro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem abrir com tendência indefinida, acompanhando Wall Street. Os benchmarks asiáticos negociavam sobretudo em alta, apesar de alguns mercados ainda estarem encerrados para o Ano Novo Lunar. As yields dos Treasurys subiam, o dólar seguia misto e os futuros do petróleo apreciavam.