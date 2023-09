DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir mistas; rumo das taxas em foco

LISBOA (DJ Bolsa)-- 8 de setembro de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem abrir mistas esta sexta-feira devido aos receios sobre mais restrição da Reserva Federal dos EUA após sinais de robustez da economia. Na Ásia, os principais índices caíram, as yields dos Treasurys negociavam no vermelho, o dólar deslizava e os futuros do petróleo caíam.