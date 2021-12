DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem abrir na linha de água após mais estudos sobre Ómicron

LISBOA (DJ Bolsa)-- 24 de dezembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem registar dificuldades na abertura, num dia marcado pelo encerramento de vários mercados por ser véspera de Natal. Na Ásia, as ações negociaram mistas enquanto o dólar regista poucas alterações. Os futuros do Brent caem com realização de mais-valias.