DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem acompanhar queda da Ásia após dados fracos da China

LISBOA (DJ Bolsa)-- 17 de julho de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem cair esta segunda-feira, numa sessão em que os mercados asiáticos desvalorizaram depois de Beijing ter reportado crescimento abaixo do esperado no segundo trimestre. O dólar subia ligeiramente e os futuros do petróleo desciam com possível realização de mais-valias.