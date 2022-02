DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem afundar após Putin autorizar invasão da Ucrânia

LISBOA (DJ Bolsa)-- 24 de fevereiro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

Os investidores procuravam ativos seguros esta quinta-feira depois de a Rússia ter iniciado uma intervenção militar na Ucrânia. As ações asiáticas afundavam, enquanto o Brent chegou a superar os $100. O dólar caía contra o iene e subia contra o euro.

Destaques: