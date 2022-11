DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem arrancar mistas antes das eleições e dados dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 8 de novembro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações podem ter um arranque misto esta terça-feira na Europa, antes das eleições intercalares e dos dados da inflação dos EUA. Na Ásia, os mercados acionistas negociaram com tendência mista, as yields dos Treasurys aumentaram, o dólar estabilizava e os futuros do petróleo desceram.