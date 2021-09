DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem arrancar o mês em alta

LISBOA (DJ Bolsa)-- 1 de setembro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem subir esta quarta-feira, arrancando o mês de setembro com ganhos, numa altura em que o dólar recua. As yields dos Treasurys a 10 anos sobem enquanto os futuros do petróleo perdem terreno.

Destaques: