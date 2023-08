DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair antes do discurso de Powell

LISBOA (DJ Bolsa)-- 25 de agosto de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações da Europa apontam para descidas na abertura desta sexta-feira, antes do muito aguardado discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, em Jackson Hole. Na Ásia, os principais índices recuavam, o dólar valorizava, as yields dos Treasurys estabilizavam e os futuros do petróleo subiam.