DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair apesar da expectativa de mais estímulos

LISBOA (DJ Bolsa)-- 2 de dezembro de 2020 - 7:30 TMG

Opening Call:

A realização de mais-valias e uma resposta cautelosa aos mais recentes desenvolvimentos sobre estímulos nos EUA devem fazer cair as ações europeias. Na Ásia, a ações seguem mistas, numa altura em que o dólar também segue misto e o petróleo cai.

Destaques: