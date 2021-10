DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair após novos recordes no fecho nos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 27 de outubro de 2021 - 6:15 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em baixa, seguindo as quedas dos índices asiáticos. Na Ásia, o dólar segue em queda ligeira. A votação do Orçamento do Estado de Portugal para 2022 pode pesar nas obrigações. O petróleo recua.

Destaques: