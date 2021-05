DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair após responsável da Fed falar sobre estímulos

LISBOA (DJ Bolsa)-- 27 de maio de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

A negociação dentro de um intervalo deve continuar na Europa esta quinta-feira, depois de sessões fracas a nível global. Na Ásia, as ações seguiam mistas, o dólar estabilizava e as yields dos Treasurys subiam, enquanto o petróleo caía.

Destaques: