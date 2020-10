DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair após Trump contrair Covid-19

LISBOA (DJ Bolsa)-- 2 de outubro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As ações devem cair esta sexta-feira, com o foco no anúncio do Presidente dos EUA, Donald Trump, de que testou positivo à Covid-19. A notícia provocou reação imediata dos mercados, levando o dólar a cair e o petróleo a acentuar as perdas.

Destaques: