DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair com aumento dos casos da Covid-19 na Europa

LISBOA (DJ Bolsa)-- 9 de novembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

A subida dos casos da Covid-19 na Europa vai penalizar o sentimento dos investidores no início desta terça-feira. Na Ásia, a maioria das ações caía, juntamente com o dólar e as yields dos Treasurys, enquanto o petróleo subia ligeiramente.

Destaques: