DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair com cenário de taxas e inflação elevadas

LISBOA (DJ Bolsa)-- 18 de agosto de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem cair no arranque desta sexta-feira, numa altura em que se mantêm os receios sobre mais restrição da Reserva Federal dos EUA. Os principais índices asiáticos negociavam em baixa, as yields dos Tresurys recuavam, o dólar seguia misto e os futuros do petróleo subiam.