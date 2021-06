DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair com expectativa de mudança da Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 21 de junho de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

O deslize de Wall Street na sexta-feira deve penalizar o arranque das praças europeias esta segunda-feira, com os investidores a posicionarem-se para uma Fed cada vez mais hawkish. O dólar perde terreno, ao passo que o petróleo sobe.

Destaques: