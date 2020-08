DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair com impasse sobre plano de apoios nos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 14 de agosto de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

A Europa deve registar mais uma abertura cautelosa esta sexta-feira, com os receios sobre um adiamento dos estímulos orçamentais dos EUA e das conversações comerciais a pressionarem os ativos de risco. Na Ásia, as ações estabilizam, com o petróleo a subir e o dólar a cair ligeiramente.