DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair com novos receios sobre a Covid-19

LISBOA (DJ Bolsa)-- 24 de março de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

Os receios renovados sobre as consequências económicas da Covid-19 devem pesar na Europa esta quarta-feira. Na Ásia, as ações recuavam, enquanto as obrigações registavam ganhos moderados, o dólar seguia perto da linha de água e o petróleo avançava.

Destaques: