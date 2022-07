DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair com novos receios sobre Covid-19 na China

LISBOA (DJ Bolsa)-- 11 de julho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem arrancar em baixa esta segunda-feira, pressionadas por novos receios sobre o encerramento da economia da China devido à Covid-19. As ações de Hong Kong e Xangai recuaram, ao passo que o dólar subiu com a procura por ativos seguros. As yields dos Treasurys e o petróleo desceram.