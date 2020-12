DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair com receios de confinamento a ofuscar vacinas

LISBOA (DJ Bolsa)-- 15 de dezembro de 2020 - 0730 TMG

Opening Call:

A Europa prepara-se para uma abertura em baixa, uma vez que o aumento de casos de coronavírus cria receios sobre restrições mais fortes da atividade, mesmo com o início da vacinação. Na Ásia, os mercados seguem em baixa, assim como o petróleo. O dólar segue misto.

Destaques: