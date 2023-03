DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair; estabilidade da banca de novo em foco

LISBOA (DJ Bolsa)-- 24 de março de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem ter um arranque complicado esta sexta-feira, pressionadas pelos receios em torno da estabilidade do setor bancário. Na Ásia, os principais índices recuaram com um sentimento de maior cautela, as yields dos Treasurys desciam, o dólar seguia misto e os futuros do petróleo caíam.