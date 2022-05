DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair, mas perdas serão limitadas

LISBOA (DJ Bolsa)-- 6 de maio de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

É provável que a Europa sofra outra abertura cautelosa esta sexta-feira, embora os títulos europeus não devam sofrer um colapso semelhante ao de Wall Street. Os benchmarks asiáticos sofriam perdas fortes em linha com o desempenho de Nova Iorque. O dólar mantinha os ganhos fortes e as yields e o petróleo subiam.