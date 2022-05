DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair novamente com receios sobre inflação elevada

LISBOA (DJ Bolsa)-- 9 de maio de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias enfrentam perdas acentuadas esta segunda-feira, com um aumento dos receios sobre a inflação. Na Ásia, as ações seguiam com perdas fortes, ao passo que o dólar e as yields dos Treasurys subiam e o petróleo descia, depois de ter recuperado.

Destaques: