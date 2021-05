DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem cair pressionadas pelos receios de inflação

LISBOA (DJ Bolsa)-- 19 de maio de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem cair esta quarta-feira, depois de perdas generalizadas nos EUA e na Ásia devido aos receios sobre a inflação. O dólar segue misto e as yields dos Treasurys estabilizam, enquanto o petróleo recua.

Destaques: