DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem começar a semana em baixa

LISBOA (DJ Bolsa)-- 5 de setembro de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem arrancar com perdas esta segunda-feira, num dia em que os mercados norte-americanos estão encerrados para um feriado. Na Ásia, alguns dos principais benchmarks caíam, as yields dos Treasurys recuavam de forma generalizada e o dólar apreciava. Os futuros do petróleo ganham terreno.